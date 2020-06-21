بي إم دبليو تسرح 10 آلاف عامل بسبب كورونا









ومن المعروف أن شركات السيارات الاوروبية الأخرى أجرت نفس التغييرات الكبيرة بما في ذلك بنتلي واستون ومارتن وهي خطوة قد تنقلب عليهم بالسلب في المستقبل. وأكدت مصادر بـ شركة بي إم دبليو أن الشركة الألمانية تخطط للتخلي عن مالا يقل عن 10.000 عامل متعاقد، وذلك في محاولة للحد من التكاليف المتزايدة، حيث قالت الشركة إنها توصلت إلى الاتفاق مع مجلس العمال حول اتفاقية مرضية تتكون من إجراءات شخصية لمستقبل أفضل للطرفين .ومن المعروف أن شركات السيارات الاوروبية الأخرى أجرت نفس التغييرات الكبيرة بما في ذلك بنتلي واستون ومارتن وهي خطوة قد تنقلب عليهم بالسلب في المستقبل.





كما ترتبط التغييرات الداخلية الأخيرة بإعلان دايملر وبي إم دبليو تعليق تحالف التطوير بينهم إلى أجل غير مسمى.





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وأشاروا إلى أنه بعد مراجعات مكثفة اتفقت الشركتان على التركيز على مسارات تطوير منفصلة، مؤكدين أن هناك فرصة لاستئناف المشروع فيما بعد ولكن يجب أن تتمتع كلتا الشركتين بحرية العمل مع شركاء آخرين .

