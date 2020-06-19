مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li بعد طرحها في مصر.. صور

أعلن وكيل BMW في مصر عن طرح طرازات الفئة السابعة الجديدة في مصر فئة Li 730 التي قامت الشركة باستيرادها من السوق الأوروبية حيث تعتبر مختلفة كثيرا عن الموديلات التي يتم تجميعها في السوق المحلي المصري خاصة الفئة Li 740 لأنها تعتبر ايقونة الفخامة للصانع الألماني.





مواصفات بي ام دبليو bmw 730 li





تأتي السيارة بي ام دبليو bmw 730 li بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة تصل الي 265 حصان وعزم دوران بواقع 400 نيوتن متر وتتسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 6.4 ثانية كما يتوفر لها ناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات.







اما النسخة المحلية من السيارة بي ام دبليو bmw 730 li محركها أكبر حيث تأتي بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي وليس 4 سلندر سعة 2000 سي سي كما في النسخة المستوردة وتصل قوتها الي 340 حصان مع 450 نيوتن متر و هو محرك كبير للغاية يليق بأيقونة الفخامة من شركة bmw .







