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رياضة

اتحاد الكرة: متابعة الأجهزة الطبية لكل فريق تُقلل من انتقال عدوى كورونا..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن متابعة اللجنة الطبية لكل فريق في اندية الدوري على اللاعبين بقياس درجات الحرارة واتباع الإجراءات الاحترازية تُقلل من انتقال العدوى بفيروس كورونا .


وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن هناك متابعة دورية على اللجان الطبية للإطمئنان على صحة اللاعبين، وفي حالة تعرض أحد اللاعبين لارتفاع في درجات الحرارة، سيتم عمل تحليل pcr وعزله حتى نتأكد من نتيجة التحاليل.


وتابع أن جميع الأجهزة الطبية تتبع إجراءات وفقا لبرنامج خاص خلال الفترة القادمة وقبل بداية عودة الدوري للتأكد من سلامة اللاعبين .


وأرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابا الى أندية الدورى الممتاز تتضمن كافة الإجراءات الطبية الاحترازية الواجب اتباعها حال إستئناف المسابقة المحلية.

وطالبت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الأندية بضرورة التنسيق من جانب طبيب الفريق مع اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان وإرسال الايميل الخاص به والهاتف وإجراء لقاء افتراضي عبر برنامج zoom.

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