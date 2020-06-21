لطلاب الثانوية العامة .. احذر تناول مشروب الطاقة قبل الامتحان

حذرت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طلاب الثانوية العامة من تناول مشروب الطاقة قبل الامتحان.





وأكدت خبيرة التغذية؛ أن تناول مشروبات الطاقة قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة؛ يزيد من حالة التوتر وفقد التركيز ويصيب البعض بالنسيان والغثيان أيضا؛ ويشوش على النظر السليم.





ومن أضرار مشروب الطاقة ..

1. زيادة ضربات القلب .

2. الإصابة بهشاشة العظام .

3. ومن أضرار مشروب الطاقة أنها تزيد الإسهال لكثرة السكريات الصناعية.

4. الإكثار من تناولها يؤدي إلى الإدمان.

5. السمنة وزيادة الوزن التي تؤدي إلى أمراض القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر .

6. ومن أضرار مشروب الطاقة أنها تدمر طبقة المينا الخارجية للأسنان.

7. تسوس الأسنان لوجود حمض الكاربونيك والفوسفوريك.

8. الصداع والشقيقة نتيجة وجود الكثير من الكافيين.

9. القلق والأرق خلال النوم الناتج عن الكافيين والمنبهات.

10. عدم القدرة على النوم والتركيز .

11. كثرة الكافيين في مشروب الطاقة يؤدي الى العصبية والتوتر والسلوك العدواني.

12. الإكثار من تناول مشروب الطاقة يؤدي إلى الاستفراغ .

13. عسر الهضم الناتج عن كثرة السكريات المدمرة للفيتامينات .

14. زيادة الإفرازات الحمضية .

15. زيادة تقرحات والتهابات في جدار الاثنى عشر والمعدة والمريء .

16. خلل في إفرازات الجهاز الهضمي .

17. قد يؤدي تناول مشروب الطاقة الى الحساسية التي تسبب الهرش وصعوبة التنفس .

18. يتفاعل هذا المشروب مع بعض الأدوية .

19. ومن أضرار مشروب الطاقة أنها تزيد إدرار البول مما يؤدي إلى الجفاف .

20. يخلط مشروب الطاقة احيانا بالكحول مما يؤثر على الكبد .

21. ولمشروب الطاقة تأثير على الحوامل والمرضعات والأطفال والمسنين .

22. ومن اضرار مشروب الطاقة أنها تخفض نسبة الحيوانات المنوية عند بعض الناس .