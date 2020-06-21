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رياضة

مرتضى منصور: شوبير يريد استئناف الدوري عشان الخطيب يفرح ببطولة هذا الموسم

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:47 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سؤالًا لجماهير الغريم التقليدي النادي الأهلي، بشأن الإعلامي ونجم الأحمر السابق أحمد شوبير.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الزمالك": "هل جمهور الأهلي المحترم، يرضيه أن يكون ثمن لعب ابن شوبير 5 ملايين كاملة في السنة؟، وأن يفتعل أحمد شوبير أزمات مع الزمالك يوميًا؟. 

واختتم: شوبير يريد استئناف الدوري من أجل محمود الخطيب، لكي يفرح الأخير بالفوز ببطولة هذا الموسم. 

وكان مرتضى منصور أعلن عن رفضه استكمال بطولة الدوري في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات وزارة الرياضة باستئناف نشاط كرة القدم.


جدير بالذكر، أن منصور فجر مفاجأة في وقت سابق بشأن حصول مصطفى شوبير حارس الأهلي الصاعد، ونجل أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على مقابل مادي 5 ملايين جنيه في الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق عن المقابل المادي الذي يتقاضاه مصطفى شوبير في القلعة الحمراء، نافيًا تصريحات منصور الأولى.
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