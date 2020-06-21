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رياضة

إبراهيم عبد الجواد يسخر من تعادل برشلونة في الدوري الإسباني

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الإعلامي ابراهيم عبد الجواد  فيديو جديدا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


الفيديو ساخر ويوضح حالة الفرح لدى جماهير نادي ريال مدريد الإسباني بعد تعادل غريمه ومنافسه على لقب "الليجا" الإسبانية.


وعلق علي الفيديو قائلا: جمهور ريال مدريد بعد تعادل برشلونة إمبارح.




وتفاعل مع الفيديو عدد من كبير من متابعيه حيث جاءت التعليقات كالتالي :

هههههه هم دول فرحانين ع ايه؟! ولا كانهم بيسمعوا ام كلثوم

عايزين نشوفك من تاني بقي 

حصل وفرحانين جدا 

برده برشلونة هتاخد الليجا



وكان قد اقتنص نادي إشبيلية تعادلا ثمينًا بدون أهداف من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من من الدوري الإسباني "الليجا".


وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، ويرفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.

ويقدم هذا التعادل هدية ثمينة لريال مدريد الذي يتساوى مع برشلونة في النقاط، إذا نجح في الفوز على ريال سوسيداد عندما يلتقيان لحساب الجولة نفسها، الأحد.
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