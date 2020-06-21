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مرأة

لطلاب الثانوية العامة .. 6 أطعمة تمنحك التركيز

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:05 ص
ثانوية عامه
ثانوية عامه
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لمياء الياسين
مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة  هناك أطعمة عديدة يجب أن يقبل الطلاب على تناولها فهى أطعمة تساعد على التركيز ومحاربة النسيان إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .


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- الأسماك ..

تعد الأسماك وجبة غداء غنية بأحماض  omega 3 الدهنية الهامة التى تساعد على التركيز والتغلب على النسيان .

- المكسرات

تناول حفنة يوميا من المكسرات يساعد على التركيز ومنح الطلاب طاقة مذهلة فهى تحتوي على الأحماض الامينية و فيتامين E و ب و مضادات الأكسدة . 

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- الشيكولاتة الغامقة

تناول مكعب من الشيكولاتة الغامقة يساعد على تحسين المزاج وفى الوقت نفسه المساعدة على التغلب على النسيان لغناها بكم كبير من مضادات الأكسدة ونسبة عالية من الماغنسيوم الذى يساعد على التركيز بشكل كبير. 

- الشاي الأخضر

غنى بالكافيين ومضادات الأكسدة التى تساعد على التركيز

الفواكه الطبيعية
الابتعاد عن المياه الغازية والسكريات البيضاء والاعتماد على تناول الفواكه الطبيعية، فهى الأغنى بالمعادن والفيتامينات ويعد التوت الأزرق من أفضل تلك الفواكه التى تساعد على التركيز لغناه  بمضادات الأكسدة مثل " الأنثوسيانين .
البيض

صحى على الإفطار فهو يحتوى البيض على فيتامينات لقوة الدماغ  ويزيد من قوة الذاكرة.
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