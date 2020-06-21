لطلاب الثانوية العامة .. 6 أطعمة تمنحك التركيز

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- الأسماك ..





تعد الأسماك وجبة غداء غنية بأحماض omega 3 الدهنية الهامة التى تساعد على التركيز والتغلب على النسيان .



- المكسرات







تناول حفنة يوميا من المكسرات يساعد على التركيز ومنح الطلاب طاقة مذهلة فهى تحتوي على الأحماض الامينية و فيتامين E و ب و مضادات الأكسدة .











تناول مكعب من الشيكولاتة الغامقة يساعد على تحسين المزاج وفى الوقت نفسه المساعدة على التغلب على النسيان لغناها بكم كبير من مضادات الأكسدة ونسبة عالية من الماغنسيوم الذى يساعد على التركيز بشكل كبير.



- الشاي الأخضر







غنى بالكافيين ومضادات الأكسدة التى تساعد على التركيز







الفواكه الطبيعية

