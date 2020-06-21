قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

أصبح العالم كله ينتظر اللحظة التي سيظهر فيها علاج فيروس كورونا، بلاد العالم كلها تسعى الآن لأن يخرج علاج ذلك الفيروس منها حتى تنعم بالشفاء الكامل وتبدأ في بيع اللقاح لباقي دول العالم.





فاجأ البروفيسور ماتيو باسيتي، خبير الأمراض المعدية في مستشفى بوليكلينيكو سان مارتينو في إيطاليا الجميع وأكد أن الفيروس يضعف الآن بشكل كبير وأصبح أقل شراسة من اللحظات الأولى التي كان ينتشر فيها، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور".





أوضح الطبيب أن عددا كبيرا من سكان العالم قد يتعافى من الفيروس خلال الشهور القليلة القادمة دون الحاجة لأخذ جرعات من الدواء لأن المناعة ستتمكن من مكافحة الفيروس.





شبه البروفيسور الفيروس في بدايته أنه كان نمرا متوحشا جائعا يفتك بالمناعة ويعتبرها فريسة سهلة، ولكن الآن تحول النمر إلى قط صغير ولكن يجب أيضا الحذر منه.



