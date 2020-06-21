امتحانات الثانوية العامة في عصر الكورونا.. تكدس أمام مدرسة إسماعيل القباني بالعباسية..فيديووصور

انطلق ماراثون الثانوية العامة صباح اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يونيو عام 2020 حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة إمتحان اللغة العربية في أجواء سيطر عليها التوتر والضغط النفسي بسبب انتشار فيروس كورونا .





وشهدت مدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين بالعباسية تكدس شديد من قبل الطلاب في أول أيام الثانوية العامة.





جدير بالذكر أنه قد انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة، يبدأ زمن امتحان اللغة اللعربية في اللجان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

و وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، وصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا ، ومروا بالاجراءات التالية : -مر الطلاب من بوابات التعقيم -بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب بإستخدام كاشف الحرارة -ثم تم تفتيش كل طالب بالعصى الالكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول و وسائل الغش الالكتروني - تم تسليم الطلاب الكمامات و أكياس الجيل المطهر -يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر اي عدوى عبر حذاءه. - ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة تم انشاءها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.







