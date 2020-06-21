ترحيب عالمي بخطاب الرئيس السيسي في المنطقة الغربية العسكرية.. السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.. والبحرين تؤيد القاهرة في الدفاع عن أمنها القومي.. صحف الكويت اليوم

مصر تسجل 1547 إصابة جديدة بكورونا و89 حالة وفاة

إجمالي المتعافين في الكويت يرتفع إلى 31240 حالة

السعودية تبدأ العودة للحياة الطبيعية اليوم واستمرار تعليق العمرة

إصابات كورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي تتجاوز المليونين

ترامب يهاجم المحتجين "الغوغاء": "جو النعسان" دمية بيد الراديكاليين وسأهزمه









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة الأنباء الضوء على مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية بضرورة الاستعداد لتنفيذ أي مهام داخل حدود البلاد أو خارجها إذا تطلب الأمر، مشيدا بالحالة القتالية والقدرات العالية التي أصبح يتمتع بها الجيش المصري الذي بات من أقوى جيوش المنطقة.





جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي للوحدات القتالية بالمنطقة الغربية امس للاطمئنان على الحالة القتالية العالية للقوات المسلحة.





وقال الرئيس السيسي إن هناك الكثير من الأنشطة تتم لا أحد يعرف عنها شيئا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا، فهناك نحو 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من 7 سنوات بالقوات «الجوية والخاصة وحرس الحدود» وقوات كثيرة أخرى.





كما أبرزت صحيفة الوطن تأكيد مصر السبت التزامها ببذل الجهد للتوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن (سد النهضة) الإثيوبي مشددة على أن ملء السد وتشغيله بدون اتفاق قد يكون له "تداعيات خطيرة" تهدد السلم والأمن الدوليين.

وجاء في خطاب بشأن أزمة (سد النهضة) وجهه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن الدولي بصفته الرئيس الحالى للمجلس.





كما أشارت صحيفة الوطن إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) و 89 حالة وفاة.





وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.





ولفت إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 15779 حالة من ضمنهم 14327 متعافيا.





محليا، ركزت صحيفة القبس على إعلان وزارة الصحة اليوم الأحد تعافي 514 إصابة بمرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض في البلاد 31240.





أبرزت صحيفة الأنباء إعلان وزارة الصحة الكويتية تسجيل 467 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39145 حالة في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 319 حالة.





نقلت صحيفة الانباء عن السفيرة الأمريكية لدى البلاد ألينا رومانوسكي تأكيدها أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الخليجي مفتاح لإحلال الاستقرار والأمن الإقليميين، لافتة إلى أن بلادها ستواصل دعم الجهود الكويتية للتوصل لحل دائم وقريب للأزمة الخليجية، كما ستعمل على حث كل الأطراف المعنية على خوض محادثات جدية لإنهاء النزاع، مشيدة بجهود الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والتي وصفتها بالمدروسة والمتواصلة لتحقيق وحدة الصف الخليجي، مشيرة إلى تقدير بلادها وبشدة إسهامات الكويت وجهودها الديبلوماسية على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، متطلعة إلى أن يواصل البلدان الصديقان العمل معا في إطار شراكتهما المتينة في هذا المجال.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الأنباء بأن السعودية تدخل اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 مايو الماضي.





وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.





ركزت صحيفة الوطن على تأكيد وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.





وذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تفتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والأمة العربية بأكملها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





كما أعربت أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.





وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير المملكة وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.





أوضحت صحيفة الأنباء أن ثلاثة من أبرز الأعضاء الديموقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي حذروا إسرائيل من ضم الضفة الغربية، قائلين إن هذه الخطوة يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية في المنطقة.





وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ تشاك شومر وبن كاردين وروبرت منينديز، وهم من بين أبرز مؤيدي إسرائيل في الحزب الديموقراطي، بيانا مشتركا نشره موقع «جويش إنسايدر» الالكتروني الإسرائيلي الإخباري.





دوليا، قالت صحيفة الأنباء إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب شن هجوما عنيفا على المتظاهرين الذين يحتشدون في الساحات الاميركية منذ اسابيع في اوسع احتجاجات ضد العنصرية منذ عقود اشعلتها وفاة جورج فلويد الاميركي من اصول افريقية على يد شرطي أبيض. وألقى خطابا هجوميا مطولا استمر لأكثر من ساعة ونصف، في أول تجمع انتخابي له بعد رفع الحجر بسبب وباء كورونا في مدينة تولسا بولاية اوكلاهوما، وسط مخاوف وتحذيرات من موجة تفش جديدة .





ووصف المحتجين الذين صبوا غضبهم على مدى الايام الماضية على تماثيل لرموز حقبة العبودية والحرب الاهلية، ب" الغوغاء الذين قاموا بتدنيس النصب التذكارية في انتهاك لقيمنا وتراثنا".





وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد ترامب أمس السبت، أن مستشاره السابق جون بولتون سيدفع ثمنًا باهظًا لخرقه القانون عبر نشر كتابه الذي يشكل إحراجًا للرئيس الأمريكي قبل بضعة أشهر من الانتخابات.





وكتب ترمب على تويتر "بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "بولتون يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم، والآن ستلقى القنابل عليه".





وذكرت صحيفة القبس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن قيودًا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأميركيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.





وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز «سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات». وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال «قليلة جدًا».





وقالت صحفة الوطن إن الولايات المتحدة، رفضت طلبا من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين، لكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر، بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقالت وزارة النقل الأميركية في بيان إن هذا القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين.





كما أشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان الصين تفاصيل مسودة التشريع الجديد للأمن القومي الذي سيطبق في هونغ كونغ مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في 1997.





وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) امس أن بكين قالت إن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي.



