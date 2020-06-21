بـ 15 مليار ريال.. السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية

تخطط المملكة العربية السعودية، لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال) وفقا لما اوردته وكالة رويترز .



وقالت وزارة السياحة، في بيان، إن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار، بحسب الوكالة.



ووافق ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.



وكشف وزير السياحة السعودي (الرئيس السابق للهيئة العامة للسياحة بالمملكة)، أحمد الخطيب، في 24 فبراير 2020، عن توفر نحو 115 مليار جاهزة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال توقيع صندوق التنمية السياحية اتفاقيات مع عدد البنوك المحلية، لافتًا إلى أن رأسمال الصندوق 15 مليار ريال.

