عن الإقرارات والاشتراطات الصحية للتشغيل.. غرفة المنشآت الفندقية: توقيع جزاءات على كل المخالفين

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن مديري الفنادق، التى حصلت على شهادة السلامة الصحية ، وقعوا على إقرار الالتزام بضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار كشرط لبدء تشغيل الفندق.





وأكد الشاعر فى تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك التزاما من قبل الفنادق، والعاملين بها بكل الاشتراطات الصحية ، ومن يخالف ذلك يتعرض للجزاءات وفقا للوائح الموضوعة، والتى قد تشمل سحب ترخيص مدير الفندق.









وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه حتى اليوم، ننتظر فتح الطيران أمام الحركة السياحية،في يوليو المقبل، لنستقبل السياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفنادق على أتم الاستعداد لاستقبال النزلاء.



