AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عن الإقرارات والاشتراطات الصحية للتشغيل.. غرفة المنشآت الفندقية: توقيع جزاءات على كل المخالفين

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:50 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن مديري الفنادق، التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وقعوا على إقرار الالتزام بضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار كشرط لبدء تشغيل الفندق.

وأكد الشاعر فى تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك التزاما من قبل الفنادق، والعاملين بها بكل الاشتراطات الصحية، ومن يخالف ذلك يتعرض للجزاءات وفقا للوائح الموضوعة، والتى قد تشمل سحب ترخيص مدير الفندق.


وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه حتى اليوم، ننتظر فتح الطيران أمام الحركة السياحية،في يوليو المقبل، لنستقبل السياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفنادق على أتم الاستعداد لاستقبال النزلاء.

ونوه الشاعر إلى أن الإجراءات الوقائية من تطهير وتعقيم تبدأ من أبواب الفنادق مرورا بالاستقبال، والتسكين بالغرفة، حتى فى المطاعم وحمامات السباحة، مشددا على أن الجميع يعملون للحفاظ على صحة النزلاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يناقش تطبيق ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات.. تفاصيل

وزير السياحة والآثار لـ«المستثمرين»: تطبيق ضوابط الإقامة كاملة شرط السماح لعمل الفنادق

رسميا.. عودة السياحة الداخلية بنسبة 25% اعتبارا من منتصف الشهر الجاري

وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الوقائية بفنادق شرم الشيخ

4 محافظات تستقبل نزلاءها المصريين بعد استيفاء الاشتراطات الصحية..تفاصيل

لجان ثلاثية للتفتيش على التزام تطبيق الفنادق ضوابط السلامة الصحية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ينتهي من إعداد جدول الدورى استعدادا لاستئنافه

أهم الأخبار .. شروط تعجيزية من فايلر للاستمرار مع الأهلي .. وعمليات التعليم تؤكد تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة فاروق فلوكس

تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

AdvertisementS

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

مدافعا عن سارة حجازي.. نجل هشام سليم يعلن تحوله جنسيا وليس تصحيحا جنسيا.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

مبلغ خرافي وتعاقد سنة واحدة فقط.. شروط تعجيزية من فايلر للاستمرار مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تبرز جمال نرمين الفقي

في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

خمول وشحوب الوجه.. أعراض زيادة الدهون على الكبد