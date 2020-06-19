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أخبار البلد

من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:35 م
تفقد وزيرا السياحة
تفقد وزيرا السياحة والآثار والطيران للفنادق
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محمد الاسكندرانى
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عددا من الفنادق بمدينة الغردقة وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي اقرتها وزارة السياحة والاثار والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة اولي، اعتبارا من أول يوليو.


وحضر الجولة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.


وتفقد ":العنانى"، خلال الجولة، الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.


كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.


واستمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.


وتأتي هذه الجولة في اطار الرحلة  التي تنظمها  الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء لحوالي ٣٥ من المراسلين الاجانب ووكالات الانباء المحلية والعربية والدولية لإطلاع وكالات الانباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة  والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
من وصولهم حتى صعودهم للغرف.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال السائحين فى فنادق الغردقة
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