وزير السياحة: سأطلب تأمينا صحيا ساري المفعول للسائح

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه سيتم البدء في استقبال أعداد قليلة من السائحين من دول معينة، منوها إلى أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.
وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.
نوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.
وأشار وزير السياحة إلى أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي.