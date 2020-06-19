وزير السياحة: سأطلب تأمينا صحيا ساري المفعول للسائح

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه سيتم البدء في استقبال أعداد قليلة من السائحين من دول معينة، منوها إلى أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.





وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.





نوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.





وأشار وزير السياحة إلى أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي.



