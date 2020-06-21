الإحصاء السعودية: 1.94 مليون مشتغل بتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأخير من 2019

كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، أن عدد المشتغلين بتجارة الجملة والتجزئة، بلغ نحو 1.94 مليون مشتغل، بنهاية الربع الرابع من 2019، بواقع 1.75 مليون للذكور، و190.4 ألف للإناث.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها اليوم الأحد، أن عدد المشتغلين السعوديين تلك المجالات، بلغ 430.89 ألف مشتغل، بواقع 266.1 ألف للذكور، مقابل 164.78 ألف للإناث.
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وبلغ عدد المشتغلين غير السعوديين، بحسب تقرير الهيئة، نحو 1.5 مليون مشتغل، بواقع 1.48 مليون للذكور، مقابل 25.64 ألف للإناث.
ولفتت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الإيرادات التشغيلية لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، ارتفعت نحو 3% خلال الربع الرابع من عام 2019 على أساس سنوي، بعد 5.6% بتجارة الجملة، ونمو بنحو 1% في التجزئة.
ووفقًا لبيانات الهيئة، ارتفع فائض التشغيل لتجارة الجملة والتجزئة بالمملكة 2.9% بالربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي، نتيجة ارتفاعه 11.7% بتجارة الجملة مقابل تراجع بلغ 4.1%، في تجارة التجزئة.
أما نفقات التشغيل، بتجارة الجملة والتجزئة، فقد تراجعت 7.1% بالربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها اليوم الأحد، أن عدد المشتغلين السعوديين تلك المجالات، بلغ 430.89 ألف مشتغل، بواقع 266.1 ألف للذكور، مقابل 164.78 ألف للإناث.
أقرا ايضا ..بـ 15 مليار ريال.. السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية
وبلغ عدد المشتغلين غير السعوديين، بحسب تقرير الهيئة، نحو 1.5 مليون مشتغل، بواقع 1.48 مليون للذكور، مقابل 25.64 ألف للإناث.
ولفتت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الإيرادات التشغيلية لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، ارتفعت نحو 3% خلال الربع الرابع من عام 2019 على أساس سنوي، بعد 5.6% بتجارة الجملة، ونمو بنحو 1% في التجزئة.
ووفقًا لبيانات الهيئة، ارتفع فائض التشغيل لتجارة الجملة والتجزئة بالمملكة 2.9% بالربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي، نتيجة ارتفاعه 11.7% بتجارة الجملة مقابل تراجع بلغ 4.1%، في تجارة التجزئة.
أما نفقات التشغيل، بتجارة الجملة والتجزئة، فقد تراجعت 7.1% بالربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.