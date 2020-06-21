بعد تعافيه من كورونا.. ننشر تفاصيل أول يوم عمل للمدير الفني لاتحاد الكرة

تواجد الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة فى مقر الجبلاية بالجزيرة فى أول يوم عمل له بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.





كانت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان سمحت للدكتور محمود سعد بالنزول الى عمله بعد الاطمئنان على تعافيه بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا.





وفور دخول محمود سعد الى مقر الجبلاية فى الجزيرة حرص جميع الموظفين المتواجدين فى اللجان والإدارات بالاتحاد على استقباله والسلام عليه من بعيد فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





وتوجه محمود سعد الى مكتبه لإعداد الترتيبات الخاصة باجتماع اندية القسم التاني المقرر انعقاده غدا الاثنين فى مقر الجبلاية بحضوره لمناقشة التصور الخاص بعودة مسابقة المظاليم والمعوقات التى يمكن تذليلها.



