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رياضة

تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيلكويتا - روديجر - كريستنسن - ماركوس ألونسو

خط الوسط: نجولو كانتي - كوفاسيتش - لوفتس تشيك

خط الهجوم: ماونت - جيرو - ويليان.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بينما يحتل نادي أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

وتنطلق المباراة في الخامسة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد فيلا بارك معقل فريق أستون فيلا.

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