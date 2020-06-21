نادي الزمالك يفاوض بيراميدز لضم هذا اللاعب

دخل مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات القليله الماضيه في مفاوضات جادة مع مسؤولي نادي بيراميدز .





يأتي هذا لضم عبد الله بكري مدافع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون.





ويرى مسؤولو القلعه البيضاء أن تدعيم خط الدفاع أصبح مطلبا ضروريا في ظل قلة خبرة محمد عبد السلام وتواجد الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.





ورحب الجهاز الفني للفريق الأبيض بفكرة التعاقد مع عبد الله بكري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق،.



