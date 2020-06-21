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سيارات

دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:01 م
دنجوان السينما المصرية..
دنجوان السينما المصرية.. تعرف علي اول سيارة اقتناها أحمد رمز
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منة الله عبد الحميد
ظهر في العديد من الأفلام وهو يقود السيارات الفارهة وبجانبه فنانات جميلات، هذا المشهد تميز به الفنان أحمد رمزي «دنجوان السينما المصرية» الذي خطف قلوب الكثير من الفتيات بأفلامه الرومانسية والكوميدية. 

منذ بدايته في السينما المصرية وهو يعشق ويهوى السيارات ويُفضل القيادة  بشكل مسرع نظرًا لخلو الشوارع قديمًا وعدم وجود التكدس السكاني وقتذاك. 

وظهر رمزي في أحد اللقاءات التليفزيونية وسرد حكاية أول سيارة قام بشرائها وهي كانت قبل تصوير فيلم أيام وليالي مع المطرب عبد الحليم حافظ. 

أحمد رمزي محبوب الفتيات وفتى الشاشة المشاغب، اقتنى سيارة من نوع رالي 1954، لأنه كان يرى أنها تضفي فخامة على إطلالته، وتعكس شخصيته الوسيمة وكان يركبها ويجوب بها شوارع القاهرة ويرد على تحية معجبيه من الجنسين.

وكانت سيارة رالي موديل  1954 بمحرك 4 سلندر يسافر بها من القاهرة إلى الإسكندرية في ساعة وثلث وظل داخلها يومين من كثرة إعجابه بها وكان ثمنها لا يتعدى الـ400 جنيهًا فقط. 

يذكر أن النجوم وجدوا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 39، سيارة الفنان الراحل أحمد رمزي.

حيث تم وضع سيارة أحمد رمزي في مدخل قاعة الإحتفال، وحرص العديد من النجوم على التقاط صور تذكارية إلى جوارها.
دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي
دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي
دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي
دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي
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