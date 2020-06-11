بيع سيارة رشدي أباظة بـ 160 ألف جنيه فقط.. جذابة مثله| صور

اشتهر بوسامته وأناقته و عيناه اللامعتان وشعره الناعم، حتى أصبح «دنجوان النساء» في الستينيات وسبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قدرته على التنوع في أدواره بين الرومانسية والكوميدية والتراجيدية.





رشدي أباظة الشاب الوسيم ابن محافظة الشرقية الذي جذب الأنظار إليه، عندما قرر شراء سيارة اختارها كلاسيكية جمعت بين الرفاهية والفخامة والأناقة، عكست شخصيته الجذابة فوقع الاختيار على سيارة "جاجوار" لعام 1963.





منذ فترة قام أحد أفراد أسرة الفنان المصري الراحل رشدي أباظة، بعرض سيارته القديمة للبيع، وكشف خلال عرض الإعلان أنها تابعة لأباظة.





السيارة من طراز “جاجوار”، وهي قديمة يعود تاريخها لعام 1963، وتم عرضها مقابل مبلغ 160 ألف جنيه وكانت تتمتع بحالة جيدة من حيث التابلوه والفرش الداخلي.





يذكر أن مواصفات سيارة جاكور الآن هي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات قادرة على بلوغ سرعة 100 كم/ساعة بمجرد 4.3 ثواني.





تتميّز هندسة الألومنيوم الخفيف الوزن لسيارة F-PACE (باستثناء الأبواب وغطاء المحرك والباب الخلفي) بمتانتها وقوتها، لتزويدك بحماية فائقة لكل الركاب، في حين يعزز وزنها الخفيف مستوى الفعالية ويحسّن القيادة والكبح.



