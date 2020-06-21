من محافظة القاهرة لطلاب الثانوية العامة: التزموا بالتباعد وارتداء الكمامات

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بتفقد اللجان بالمدارس التي تشهد عقد امتحانات الثانوية العامة بها والتأكد من الالتزام بإجراءات التعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان فضلا عن الالتزام بالتباعد بين الطلاب وكذلك التزام الطلاب بارتداء الكمامات حرصا على صحتهم.



ووجه المحافظ كلماته الى ابنائه من طلاب الثانوية العامة قائلا: "حافظوا على صحتكم، التزموا بالتباعد وارتداء الكمامات، جميعنا نعمل من اجلكم فأنتم مستقبل هذا الوطن".









وشهدت أحياء العاصمة نشاطا مكثفا لرؤساء الأحياء فيما يتعلق بملف الثانوية العامة ولم يتم رصد أي مخالفات، ففي حي حدائق القبة قام رئيس الحي بالمرور على مدارس النقراشي التجريبية و النقراشي الإعدادية وفاطمة الزهراء وتمت مراجعة اتباع قواعد التعقيم والتباعد بين الطلاب كما تم تفقد أعمال النظافة بمحيط المدارس ، وفي حي الزيتون قام رئيس الحي بتفقد اللجان بمدارس كلية السلام ، انصاف سري، الشهيد شريف أحمد العبد وتابع تأمين المدارس بالتنسيق مع الجهات الامنية وكذلك توافر بوابات التعقيم.







وفي حي الزاوية الحمراء تم المرور على مدارس أحمد عرابي الثانوية بنين،الحرية الثانوية بنات، محمد فريد الاعدادية بنات وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة الطلاب ، وفي حي الساحل قام رئيس الحي بمراجعة الالتزام باجراءات التعقيم وكذلك عدم التكدس أمام المدارس التي تشهد عقد الامتحانات بها وهي مدارس أحمد حلمي الثانوية ،السيدة نفيسة الثانوية، ناصر الثانوية العسكرية، ناصر الثانوية بنات، روض الفرج الثانوية بنات، روض الفرج العسكرية، شبرا الحديثة، حافظ ابراهيم ، جواد حسني،شبرا الثانوية بنات.







وفي حي عابدين قام رئيس الحي بتفقد اللجان بمدارس نوبار، محمد فريد ، عابدين الثانوية حيث تم التأكد من التزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات ، أما في حي طره تفقد رئيس الحي مدارس اسماء الثانوية بنات والكمال وتم التنبيه بضرورة منع اي تكدسات أمام المدارس حرصا على صحة الطلاب وكذلك تمت مراجعة خلو الشوارع المحيطة من الإشغالات.







وفي حي شرق مدينة نصر تفقد نائب المنطقة الشرقية يرافقه رئيس الحي اللجان بمدرسة السيدة نفيسة بالحي السابع وتابعوا الالتزام بقياس درجة حرارة جميع الطالبات، أما في حي 15 مايو قام رئيس الحي بتفقد مدارس 15 مايو الثانوية بنات،مصطفى كامل،سعد زغلول ، المستقبل الرسمية،زيد بن حارثة ، احمد زويل الرسمية لغات ، وتم التأكد من وجود بوابات التعقيم والتنبيه على الابلاغ عن اي طارئ.