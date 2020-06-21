أستون فيلا يتقدم على تشيلسي بهدف نظيف في غياب المحمدي وتريزيجيه





ويجلس أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء نادي أستون فيلا للمباراة الثانية على التوالي ولم يشاركا في المباراة حتى الآن.









سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن لأستون فيلا، المدافع كورتني هوز في الدقيقة 43، بعد متابعة لركلة حرة مباشرة لفريقه تصدى لها كيبا حارس مرمى البلوز، لتصل له ويسجلها بسهولة في الشباك، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.









ويحتل نادي أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة، بينما يحتل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة.