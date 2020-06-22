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أول يوم ثانوية عامة فى القليوبية .. نقل رئيس لجنة للمستشفى إثر إصابته بوعكة صحية .. اصابة 6 طلاب بإعياء .. تعطل 34 بوابة تعقيم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:01 ص
أول يوم ثانوية عامة
أول يوم ثانوية عامة فى القليوبية
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إبراهيم الهوارى
  • إصابة رئيس لجنة امتحانات ببنها بحالة إعياء
  • تعطل بوابة التعقيم بلجنة مدرسة بالخانكة
  •  اصابة 6 طلاب بالإعياء داخل اللجان بينهم اشتباه كورونا 


شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية فى أول أيام الامتحانات عددا من المواقف التى تسببت فى ارتباك سير اعمال الامتحانات حيث أصيب رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أنس بن مالك ببنها بحالة إعياء نقل على أثرها للمستشفى عقب انتهاء امتحان اللغة العربية.
من جانبه قال عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية بغرفة العمليات انه تم ابلاغ غرفة عمليات الوزارة بشأن تعطل بوابة التعقيم بلجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بالقلج بالخانكة وتأخر تسليم الكمامات وتم رفع الأمر لرئيس عام الامتحانات بالوزارة وتم التواصل مع ادارة الخانكة وتم تسليم الكمامات واصلاح البوابات بشكل سريع حرصا على  الطلاب وتوفير الحماية لهم .

واضاف ان اللجان شهدت اصابة 6 طلاب بالإعياء داخل اللجان وتم نقل 5 منهم للمستشفيات منهم حالة لطالب بإدارة غرب شبرا تم الكشف على حرارته وتبين ارتفاعها فتم استدعاء الإسعاف له ونقله الى مستشفى التأمين الصحى بشبرا و3 حالات بإدارة بنها منهم حالتى اغماء بمدرسة بنها  الثانوية بنات واعياء طالب بلجنة مدرسة بتمده بادارة بنها وعمل لجنة خاصة له لإداء الإمتحان بداخل اللجنة.

وفى ادارة الخصوص تم نقل طالبين اصيبا بحالة اعياء داخل لجنة الخصوص الرسمية اللغات مشيرا الى انه تم حصر حالات الطلاب المحجوزة بالمستشفيات عن طريق الصحة والطب والوقائي  وتبين انهما طالبين فقط بحميات طوخ وصدر 23 يوليو  وتم عمل اجراءات تأجيل الامتحانات طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

من ناحية اخرى كشف تقرير متابعة الامتحانات بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة حدوث أعطال بسيطة ومتوسطة ببوابات التعقيم بـ 34 لجنة من إجمالي 112 لجنة وتولى فرق الصيانة والأمن الإداري باللجان تشغيل البوابات المعطلة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية وبنها الثانوية والسادات الثانوية بقرية شبلنجة وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات فى يومها الأول.

وقال المحافظ انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة حيث تم تزويد اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي بواقع بوابتين بكل لجنة بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب.
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