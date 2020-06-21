فتش عن تركيا وإسرائيل .. خبير: إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على ملف سد النهضة

قال الدكتور محمد عز العرب، خبير الدراسات الإقليمية والإفريقية بمركز الأهرام، إن إثيوبيا تحاول أن ترسخ وتفرض سياسة الأمر الواقع فى ملف سد النهضة.









وتابع عزب العرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مصر لديها خيارات عديدة فى ملف سد النهضة، ولكن هناك تعنتا كبيرا من الجانب الإثيوبي فى المفاوضات مع دول المصب".









وأشار محمد عز العرب إلى أن تركيا وإسرائيل وراء تعنت إثيوبيا فى ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر التزمت منذ البداية بسياسة ضبط النفس في قضية سد النهضة.









أوضح خبير الدراسات الإقليمية أن إثيوبيا ترفض الجلوس للتفاض ومصر لا تقف أمام التنمية فى أديس أبابا ولكن بضوابط.



