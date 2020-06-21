لضمان سلامتك.. 4 معلومات عن الـ «آير باج»

يعد الـ آير باج أو الوسائد الهوائية من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة لأنه يحافظ على سلامة قائدها وأسرته عند وقوع الحوادث ووظيفته الأساسية حماية وجه السائق من الكدمات، لتفادي الأضرار الناتجة عن الاصطدام في تابلو السيارة أو الزجاج الأمامي.





يختلف مكان الـ آير باج على حسب نوع السيارة فهو يوجد في مقصورة السيارة أو في احد أجزاء التابلو، ومع التكنولوجيا تعددت أماكنه ما بين سندات الرأس وأحزمة الأمان، كما يلعب دورًا رئيسيًا في حماية سائف السيارة من الخروج منها وهو عبارة عن كيس هوائي أو وسادة هوائية كما يسميها البعض.





و له العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى في التخفيف من أضرار حوادث السير، حين تصطدم السيارة بجسم خارجي بقوة يقوم الكيس بالانتفاخ بسرعة لحماية الجسم والرأس لصالح السائق والراكب الأمامي لتفادي اضرار ناتجة عن الاصطدام في تابلو السيارة او الزجاج الامامي.





رغم أهميته ولكن هناك بعض العلامات التي يتجاهلها قائد السيارة أثناء القيادة مثل إضاءة «لمبة آير باج»، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المعلومات عنها:





1- أسباب ظهور تلك اللمبة يكون بسبب احتراق أو تلف الفيوز.

2- حدوث خلل في الأجهزة التكنولوجية الخاصة بالسيارة.

3- خلل في حزام الأمان.