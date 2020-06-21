برلماني ليبي: تصريحات السيسي جاءت في وقتها.. ونثق في دور مصر لحل الأزمة

أكد عضو مجلس النواب الليبي، عبد المطلب ثابت، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية جاءت في وقتها، معربًا عن ثقته في دور مصر لحل الأزمة في ليبيا.





وقال "ثابت"، في تصريحات نقلتها صحيفة "المرصد" الليبية، " تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أتت في وقتها ومتزامنة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية".





وأضاف "جمهورية مصر العربية لها دور كبير في الأزمة الليبية في محاولة لوقف الاقتتال علي الأرض وكذلك دعمها اللامحدود للمؤسسات الشرعية في ليبيا وتحديدًا مجلس النواب المنتخب من كافة أطياف الشعب".





وتابع "كما لها دور كبير في دعم المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات بقيادة المشير خليفه حفتر في حربها ضد الإرهاب وخاصة بعد تدخل تركيا في الشأن الليبي".





وثمن ثابت عاليًا الدور المصري المهم والرامي إلى الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الليبية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمس، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، ومشددا على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية".





وأشار الرئيس السيسي إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدا أن "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك"، داعيا إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.