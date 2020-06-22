تحقق فوائد عديدة للجسم.. تعرفى على أفضل رياضة تحافظ على صحة القلب









1. تحسن صحة القلب

2. تقلل من الاكتئاب

3. تقلل من التوتر

5. تخفف القلق





6. تحسن المرونة والتوازن

ممارسة اليوجا يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الحركة والتوازن لدى كبار السن



7. تدعم صحة المفاصل

يمكن لممارسة اليوجا المنتظمة أن تخفف من آلام المفاصل عن طريق تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل وتقليل الألم. أظهرت دراسة أن ممارسة اليوجا لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن تقلل من حدة الأعراض الجسدية والنفسية لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

