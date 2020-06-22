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مرأة

تحقق فوائد عديدة للجسم.. تعرفى على أفضل رياضة تحافظ على صحة القلب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:02 ص
صحة القلب
صحة القلب
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لمياء الياسين
فوائد اليوجا لصحتك عديدة فهى تحافظ على صحة القلب وتقلل من التوتر والقلق .. وإليك أبرز فوائد اليوجا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


1. تحسن صحة القلب
 أظهرت الدراسات أن اليوجا يمكن أن تحافظ على صحة قلبك وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب .

2. تقلل من الاكتئاب
اليوجا لها تأثير مضاد للاكتئاب على العقل مما يقلل أعراض الاكتئاب  . وذلك لأن اليوجا تخفض مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون ضغط يؤثر على مستويات السيروتونين

3. تقلل من التوتر
تساعد اليوجا على إطلاق هرمون الكورتيزول وهو هرمون الإجهاد المسؤول بشكل رئيسي عن إحداث الإجهاد في جسمك.

5. تخفف القلق
ممارسة اليوجا هي طريقة رائعة للتعامل مع مشاعر القلق. وتخفيض مستويات القلق لديهن

6. تحسن المرونة والتوازن
ممارسة اليوجا يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الحركة والتوازن لدى كبار السن

7. تدعم صحة المفاصل
يمكن لممارسة اليوجا المنتظمة أن تخفف من آلام المفاصل عن طريق تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل وتقليل الألم. أظهرت دراسة أن ممارسة اليوجا لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن تقلل من حدة الأعراض الجسدية والنفسية لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.
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