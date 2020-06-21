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أخبار العالم

محلل سياسي: كلمة السيسي بشأن ليبيا أبهرت العالم من الخليج إلى المحيط

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ميـــس رضــا
أشاد المستشار زيد الأيوبي المحلل السياسي  رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية بكلمة الرئيس السيسي خلال تفقده المنطقة الغربية  العسكرية بمرسي مطروح،  لافتًا إلى أنها اتسقت مع شرعية الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربي ككل.

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وأوضح "الأيوبي"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأمن القومي المصري هو جوهر وإمتداد الأمن القومي العربي ومن يعتدي على مصر وشعبها يعتدي على الأمة العربية بأكملها، فحالة الزخم التى حظت بها كلمة الرئيس السيسي من الخليج إلى المحيط ببيانات رسمية تعبر عن الدعم والمساندة تعكس الثقل الذى تتمتع به مصر كونها قلب العروبة.


ولفت "الأيوبي"، إلى أن تحرك مصر الوضع فى ليبيا لا يحمى أمن مصر فحسب بل ينعكس بالتبعية على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية قاطبة تلتف حول الجيش المصري العظيم وتدعم كل توجهاته والتعليمات التى تصدر من قبل القيادة المصرية .
 
وأشاد المستشار الأيوبي، بالجيش المصري العظيم وإنجازاته لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة الإرهابيين والمرتزقة فهو درع وسيف المنطقة.

ودعا المستشار الأيوبي، أبناء القبائل الليبية إلى الالتفاف حول أي تحرك للجيش المصري واحتضانه لحماية الأمن القومي العربي ومقدرات الشعب الليبي قوة علاقات الىشعبين المصري والليبي وحرص الدولة المصري على إستعادة الأمن والإستقرار للأراضى الليبية والحفاظ على مقدارتها ضد التدخل الأجنبي وأحلام أردوغان التوسعية بالمنطقة.

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