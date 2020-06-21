لو مصاب بالكورونا.. قائمة بالأطعمة التي تعوضك عن الفيتامينات لتعزيز المناعة

بالرغم من اهمية الفيتامينات والمعادن للجسم ولكنها لن تحولك على الفور إلى بطل خارق في مكافحة الفيروسات ولكن استهلاكها مفيد للغاية لجسمك وصحتك بشكل عام وخصويا اذا كنت مصاب بفيروس كورونا









ألق نظرة على هذه الفيتامينات والمعادن الخمسة المهمة التي تحدث فرقًا كبيرًا عندما تستهلكها بمرور الوقت. من المعروف أنها تزيد المناعة وتقاوم الالتهابات.





1. فيتامين د: "فيتامين د ، الموجود في البيض والأسماك والدجاج وزيت كبد سمك القد ، هو أحد أهم الفيتامينات ويلعب دورًا حاسمًا في تنشيط نظام المناعة لديك عندما يكون هناك تعرض لمرض شبيه بالممرض الفيروسات أو البكتيريا. لذلك من المهم التحقق من مستويات فيتامين د وأخذ المكملات الغذائية المناسبة وفقًا لذلك ، "يقول الدكتور روهيني سومناث باتيل ، MBBS ، اختصاصي التغذية.





ومع ذلك ، فإن أفضل مصدر لهذا الفيتامين هو عندما تتعرض لأشعة الشمس. تحفز الأشعة فوق البنفسجية الجسم على تصنيع فيتامين د من الكوليسترول الموجود في جسمك. تشير إلى أن "كمية ضوء الشمس المطلوبة تتراوح من حوالي خمس إلى 20 دقيقة مرتين في الأسبوع".





2. فيتامين سي : فيتامين ج هو ما يجعل جهازك المناعي قويا. تأكد من أنك تستهلك الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الأملا والليمون والكيوي والمانجو والبرتقال ، وما إلى ذلك. "فيتامين سي ، المعروف أيضًا بحمض الأسكوربيك ، هو مضاد قوي للأكسدة ويشترك في العديد من الإنزيمات في الجسم. يقول د. سومناث.





3. فيتامين E: فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد جسمك على محاربة الالتهابات أيضًا. اللوز والفول السوداني والبندق وبذور عباد الشمس هي مصادر غنية بفيتامين E