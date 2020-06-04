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لمحاربة كورونا.. أبرز 4 فيتامينات لتعزيز المناعة

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:58 ص
فيتامينات لعزز المناعة
فيتامينات لعزز المناعة لمواجهة فيروس كورونا
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آية التيجي
يعتبر الجهاز المناعي هو جهاز الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، وجميعنا نتساءل اليوم حول الفيتامينات التي يجب ان نحصل عليها لـ تعزيز الجهاز المناعي، ومقاومة الإصابة بالفيروسات والبكتيريا.

وقال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، إن تناول الفيتامينات يساهم بشكل كبير في تعزيز المناعة، إلا أنه بالرغم من ذلك يجب تناول الفيتامينات بالإشراف الطبي، وذلك حتى لا يصاب الجسم بمضاعفات.


وأكد "القيعي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يمكن تجنب مضاعفات تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، وذلك عبر الحصول عليه من الأطعمة والتي لها قدرة كبيرة في تعزيز المناعة، ومواجهة فيرووس كورونا في هذه الفترة الحرجة، تشمل ما يلي :

1- فيتامين A :
الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A حيث إنّه يساعد في تعزيز أداء الجهاز المناعيّ ومقاومة البكتيريا والالتهابات المسبّبة للأمراض، حيث إنّه يكوِّن كريات الدم البيضاء، والتي تعد خطّ الدفاع الأول الذي يحمي الجسم من الأمراض، وتتمثل الأطعمة الغنية بفيتامين A، مثل: الكبد والجزر والسبانخ والموز والبرتقال والكرنب والبطاطا والبروكلي والشوفان والزبادي والحليب وصفار البيض.

2- فيتامين C :
 ويعزز فيتامين C جهاز المناعة، ويزيد من قوته في قتل مسببات الأمراض والالتهابات وبه مضادات أكسدة، ويوجد فيتامين C في السبانخ والفلفل الألوان والليمون والبرتقال والجوافة والكبد والموز والحليب والبصل والثوم والبطاطا والبطاطس.

3- أوميجا 3 :
ويساعد الأوميجا 3 الجسم على الأداء بوظائفه المختلفة بشكلٍ سليم، ويوجد أوميجا 3 في الأسماك الدهنية، مثل : السالمون والتونة والماكريل وبيض الدجاج واللحوم وبذور الكتان والمكسرات مثل اللوز والفول السوداني والجوز وزيت الزيتون.

4- عسل النحل :
ويعتبر عسل النحل من المضادات الحيوية الطبيعة والمضادة للبكتيريا ومطهر، إلى جانب احتوائه على المغذيات المهمة لصحة الإنسان، كما تنصح منظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام العسل كوصفة منزلية من أجل علاج السعال ونزلة البرد، كما أن للعسل دورًا فعالًا في 
محاربة الالتهابات.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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