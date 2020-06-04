لمحاربة كورونا.. أبرز 4 فيتامينات لتعزيز المناعة

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A حيث إنّه يساعد في تعزيز أداء الجهاز المناعيّ ومقاومة البكتيريا والالتهابات المسبّبة للأمراض، حيث إنّه يكوِّن كريات الدم البيضاء، والتي تعد خطّ الدفاع الأول الذي يحمي الجسم من الأمراض، وتتمثل الأطعمة الغنية بفيتامين A، مثل: الكبد والجزر والسبانخ والموز والبرتقال والكرنب والبطاطا والبروكلي والشوفان والزبادي والحليب وصفار البيض.