صناعة الأدوية: هناك نقص في العلاج الخاص برفع المناعة.. فيديو

قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن هناك نقصا فى الأدوية الخاصة برفع المناعة، موضحًا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة خلال الفترة الحالية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة أن ": "الكل خايف ومقدرش امنع المواطن أنه يحاول يزود المناعة، وخاصة في ظل أزمة كورونا".





الجزء العلاجى لابد أن يكون تحت إشراف الطبيب، أما الجزء المناعى بلا روشته ويصرف بشكل عادى، وأن :"الناس متخوفة وعاوزة تاخد أي ادوية والطلب تضاعف 100 مرة".





وأكد أن المواطنين يخزنون الأدوية خوفًا من عدم توافرها، وأن ما يحدث نوع من التخوف و مرتبط بالثقافة ولا نستطيع توجيه اللوم لأحد.





وتحدث عن اجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي شركات الأدوية، وقال إن الاجتماع تضمن طلبين وهما احتياجات وزارة الصحة من بعض الأدوية، و توجيه شركات الدواء بزيادة إنتاج الأدوية الخاصة بالمناعة، وأن المصانع المخصصة لانتاج ادوية المناعة سيكون هناك طريق لإعادة تشغيلها لكى تكون منتشرة" وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وعدت بدراسة المطالب لتنفيذها.