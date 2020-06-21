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وزير التعليم: 9 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:18 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة اليوم تراوحت ما بين 90% و95%.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حدث تكدس من أولياء الأمور في بعض اللجان رغم تحذرينا، فضلا عن بعض المشكلات الأدائية في بعض اللجان بنسبة صغيرة، وهذه المشاكل لن تكون متواجدة يوم الخميس».


وأضاف «المشكلة أننا في مصر نتحدث عن السلبيات ولا نحب التحدث عن الإيجابيات ونسميها تطبيل»، مشيرا إلى أن القاهرة والإسكندرية والشرقية أكثر المحافظات تم رصد مشكلات بها اليوم.


وأكمل «هناك مدارس تستحق التحية على الانضباط لكن السوشيال ميديا تسلط الأضواء على السلبيات وهناك فارق بين شخص يريد عرض مشكلة وآخر يريد التشهير».


وحول ما تردد حول رصد حالات غش قال «رصدنا 9 حالات غش فردية من بينها طالب نشر الامتحانات على الإنترنت عبر موبايل في بني سويف ، فضلا عن واقعة حيازة هاتف بالمنوفية».

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