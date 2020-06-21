الإنتاج الحربي عن قرار عودة الدوري والمسحات: نفذ الأمر ثم تظلم.. فيديو

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، عن كيفية استعدادات الفريق الأول لعودة بطولة الدوري الممتاز.





وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن عودة الدوري لن تكون بأمر أحد ولكن نتيجة المسحات الأولى هي التي ستقرر ذلك.





وتابع: عودة النشاط يحدث بطريقة مثالية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، ولكن نحن نرفض استئناف الدوري كما قررنا منذ البداية.









وأشار الى أن، يوجد مقولة تعلمناها تقول "نفذ الأمر ثم تظلم"، وهذا ما نفعله اذا لم يحدث الأمر كما هو مطلوب، وقتها ستصبح الأمور لها شكل آخر.



