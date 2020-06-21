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رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر يتقدم على سامبدوريا 2-0 في الشوط الأول

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي إنترميلان، على نظيره نادي سامبدوريا، بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم"سيريا إي".


وتعد تلك المباراة هي الأولى للنيراتزوري في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 3 أشهر، لكنه عاد للنشاط فعليًا الأسبوع الماضي، عندما واجه نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وخرج على يده بعد فوز فريق الجنوب بمجموع المباراتين 2-1.


افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لـ إنتر في الدقيقة العاشرة، بعد تبادل لتمرير الكرة بينه وبين الدنماركي كريستيان إيريكسن، لتصل للوكاكو في منطقة الجزاء ويضعها بسهولة في مرمى سامبدوريا معلنًا عن الهدف الأول.


وعاد لوكاكو ليساهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، عندما مرر تمريرة رائعة للقادم من الخلف كاندريفا، والذي مرر الكرة بدوره للوتارو مارتينيز على يساره، ليضعها المهاجم الأرجنتيني بسهولى في مرمى سامبدوريا، معلنًا عن الهدف الثاني، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.


وجاء تشكيل إنتر للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: سمير هاندنوفيتش

خط الدفاع: دي فري - سكرينير - باستوني

خط الوسط: كاندريفا - جاجليرديني - باريلا - - كريستيان إيريكسن -  أشلي يونج 

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو
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