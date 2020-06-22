AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. بدء تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل بحقوق عين شمس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس انه تم إغلاق جميع منصات تسليم المقالات البحثية امس  في تمام الساعة  الثانية عشرة من المساء .

وأضاف الدكتور ناجي خلال تصريحاته لصدي البلد  انه سوف يبدأ التصحيح  من اليوم منوها بعد غلق المنصة الخاصة باستقبال أبحاث  طلاب فرق النقل مباشرة موضحا ان يوم 22 يونيو يبدأ التصحيح .


أوضح عبد المؤمن انه سوف يتم تقييم الابحاث بشكل أحترافي مع  الالتزام من الطلاب ومراعاة بعض الضوابط لقبول المقالة البحثية ومنها  أنه لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع إلكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس عن 25% وغيرها من التقيمات المتفق عليها .

الجدير بالذكر أعلن أول أمس الدكتور ناجي ، أنه سوف يتم إغلاق جميع منصات تسليم المقالات البحثية لطلاب فرق النقل من المستوي الأول والثاني والثالث،يوم الاحد الموافق 21يونيو  مشيرا إلى أن كل فرقة لها منصة ترفع من خلالها مقالتها البحثية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد حقوق عين شمس: يوضح محظورات المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط

كل ما تريد معرفته عن امتحانات طلاب النقل بحقوق عين شمس

عميد علوم عين شمس يحدد محظورات الأبحاث لطلاب النقل

نائب رئيس جامعة عين شمس يحدد مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل.. "حقوق" توضح محظورات المقالة البحثية

عميد حقوق عين شمس يوضح موعد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

ترشيحاتنا

فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

البنك المركزي يقرر مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات

هيئة الدواء: مصر حجزت كمية من لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد.. فيديو

المسماري: سنقصف أي طائرة تخترق الحظر الجوي في مدينة سرت

عداد كورونا..الصحة: 55233 مصاب.. 14736 شفاء.. 2193 حالة وفاة

بعد أزمة تصريح مسحات لاعبي الدورى.. الجبلاية تمنع وليد العطار من الظهور الإعلامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

بفستان أحمر ناري.. آية عبد الله تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بـ مكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها على إنستجرام