اليوم.. بدء تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل بحقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس انه تم إغلاق جميع منصات تسليم المقالات البحثية امس في تمام الساعة الثانية عشرة من المساء .





وأضاف الدكتور ناجي خلال تصريحاته لصدي البلد انه سوف يبدأ التصحيح من اليوم منوها بعد غلق المنصة الخاصة باستقبال أبحاث طلاب فرق النقل مباشرة موضحا ان يوم 22 يونيو يبدأ التصحيح .









أوضح عبد المؤمن انه سوف يتم تقييم الابحاث بشكل أحترافي مع الالتزام من الطلاب ومراعاة بعض الضوابط لقبول المقالة البحثية ومنها أنه لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع إلكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس عن 25% وغيرها من التقيمات المتفق عليها .





الجدير بالذكر أعلن أول أمس الدكتور ناجي ، أنه سوف يتم إغلاق جميع منصات تسليم المقالات البحثية لطلاب فرق النقل من المستوي الأول والثاني والثالث،يوم الاحد الموافق 21يونيو مشيرا إلى أن كل فرقة لها منصة ترفع من خلالها مقالتها البحثية.



