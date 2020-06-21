الظهور الأول بعد الشفاء.. ريهام السهلي تكشف تفاصيل إصابتها وتعافيها من كورونا

كشفت الإعلامية ريهام السهلى تفاصيل إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا.





وقالت السهلى فى أول ظهور لها عبر فضائية "اكسترا نيوز" بعد تعافيها من فيروس كورونا: الإصابة بالفيروس كانت تجربة صعبة والحمد لله على تخطيها.





وعبرت ريهام السهلى عن افتقادها لـ متابعي اكسترا نيوز بسبب كورونا، كما عبرت عن شكرها للعاملين بالقناة على مساندتهم لها.

وأكدت أن المساندة والدعم النفسي الذى تلقته من الجميع ساعدها فى تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وطالبت الإعلامية المتعافاة من كورونا، المواطنين عند الشعور بأى أعراض لابد من استشارة الطبيب سريعا، لأن اكتشاف كورونا مبكرا يساعد فى الشفاء منه بسلاسة.