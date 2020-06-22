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بزعم الترويج لكأس العالم.. أحمد موسى يكشف ظهور مسئولين قطريين على شاشات الاحتلال.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:47 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القطري ناصر الخاطر ظهر في حوار له على قناة عبرية إسرائيلية للترويج لكأس العالم المتوقع تنظيمها في قطر عام 2022.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذه صفقة القرن الحقيقية، حيث قناة عبرية تجري حوارات في قلب الدوحة"، متابعا «دا مش تطبيع ولا إيه؟».

وتساءل أحمد موسى، "أين أنت يا جمال يا ريان من هذا الهراء والعار الذي يلاحقك أنت وأخواتك؟"، مردفا "يا جمال أنت ومزرعة حمد بن جاسم أول من بعتوا القضية".

وأكد أحمد موسى، أن جمال ريان وغادة عويس ومن على شاكلتهما أكثر ناس "يطبلون" لإسرائيل وينبطحون أمامها، متعجبا "ليه يا جمال أنت وغادة مبكتوش من التطبيع وظهور مسؤول قطري على قناة عبرية؟ ولا خايفين على دولاراتكم يا حقير منك ليها".
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