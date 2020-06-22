بزعم الترويج لكأس العالم.. أحمد موسى يكشف ظهور مسئولين قطريين على شاشات الاحتلال.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القطري ناصر الخاطر ظهر في حوار له على قناة عبرية إسرائيلية للترويج لكأس العالم المتوقع تنظيمها في قطر عام 2022.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذه صفقة القرن الحقيقية، حيث قناة عبرية تجري حوارات في قلب الدوحة"، متابعا «دا مش تطبيع ولا إيه؟».





وتساءل أحمد موسى، "أين أنت يا جمال يا ريان من هذا الهراء والعار الذي يلاحقك أنت وأخواتك؟"، مردفا "يا جمال أنت ومزرعة حمد بن جاسم أول من بعتوا القضية".



