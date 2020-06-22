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رياضة

متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟.. 3 سيناريوهات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث لقاء فريقي إيفرتون وليفربول، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

وتعد  المباراة هي الأولى لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 3 شهور، بعد توقف المسابقة في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد".

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويحتاج لتحقيق 5 نقاط فقط للتتويج بلقب البريميرليج بصفة رسمية، بينما يحتل نادي إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

وفيما يلي نعرض 3 سيناريوهات يحتاجهم ليفربول من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي.

فوز السيتي
في حال فوز مانشستر سيتي على بيرنلي  اليوم الأثنين  يصبح الفارق مع ليفربول 20 نقطة، حيث يحتاج ليفربول للفوز في مباراتين لحسم اللقب.

تعادل السيتي
في حال تعادل مانشستر سيتي مع بيرنلي الفارق سيصبح 22 نقطة، وهو ما يعني أن فوز ليفربول على كريستال بالاس، سيضمن رسميًا تتويجه باللقب على ملعبه .

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على بيرنلي، وفوز ليفربول على كريستال بالاس في الجولة الحادية والثلاثين، سيرتفع الفارق مؤقتًا إلى 23 نقطة، وهو يجعل عدم فوز مانشستر سيتي على مضيفه تشيلسي في اليوم التالي كافيًا لحسم اللقب لمصلحة ليفربول. 

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