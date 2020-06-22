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أخبار العالم

الخارجية: الرئاسي الليبي يكرس هيمنته بدعم التنظيمات الإرهابية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
استنكرت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، البيان الصادر عن المجلس الرئاسي الليبي، والذي استقوى به بتركيا ضد الشعب الليبي. 

واستنكر مصدر بالخارجية، البيان الصادر عن المجلس الرئاسي والذي يسعى مُجددًا للاستقواء على سائر الليبيين بطرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يسعى لنهب ثرواته، وفق ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضاف المصدر، لـ"سكاي نيوز"، أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن ويعاني حاليًا من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك مُعظم مناطق الغرب الليبي. 

وتابع: "مما يؤسف له تشبث المجلس الرائاسي الليبي بتكريس هيمنته على مقدرات الليبيين بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة". 

وذكر المصدر أن القاهرة تُظهر من الصبر الكثير لكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي. 

وشددت الخارجية على تشجيع القاهرة للشعب الليبي من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمُتطرفين ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويؤمن مستقبل أجيالها القادمة. 

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