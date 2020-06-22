رنا سماحة تستعد لتسجيل أغنية جديدة.. تفاصيل

تستعد رنا سماحة لتسجيل أغنية جديدة تعاقدت عليها مع شركة لايف ستايل أستوديوز، وهي كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وذلك في ثاني تعاون لها مع الشركة، بعد أغنية «أميرة الحب» التي قامت بطرحها في أكتوبر الماضي.





وقالت سماحة في تصريح خاص : انتهيت من ألبومي الجديد الذي أستعد لطرحه مطلع الشهر المقبل بعد تأجيله أكثر من مرة، وتابعت : الألبوم يتضمن ١٠ أغاني أقوم بطرحها على التوالي بشكل منفرد، أي أغنية كل يومين.





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وأضافت: أقدم في هذا المشروع أول ألبوم غنائي مسلسل في العالم، بمعنى أن فكرة كل أغنية من تلك الأغاني مرتبطة بالأخرى، وأتمنى أن تنال هذه الفكرة الجديدة استحسان الجمهور، ومن بين الأغنيات التي ستُطرح : «اسمه إيه»، «حياتي تخصني»، «خانت نفسها».





يشار إلى أن رنا سماحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل «جمع سالم» بطولة زينة، محمد عادل، دلال عبد العزيز، ريم البارودي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد ناير، واخراج إيمان الحداد.