مرتضى منصور يكشف خطة القناة الجديدة مع "إعلام المصريين"

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اتفاقه مع شركة اعلام المصريين اليوم على تقديم الثنائى طارق يحي وشادي عيسى بالتبادل لمدة 6 أيام أسبوعيا.





وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوى الذي يبث على شاشة قناة الزمالك أن اجتماعا جمعه اليوم مع زكي عبدالحميد ودينا كريم مسئولى شركة إعلام المصريين وفتحي سند رئيس تحرير برامج القناة بمنزله بالمهندسين وتم الاتفاق على تقديم الثنائى طارق يحي وشادي عيسى برنامجا لمدة 6 أيام ما عدا الجمعة لمناقشة قضايا ومشاكل الأندية ومراكز الشباب.





وكان طارق يحي قد شغل موقع كريم حسن شحاته عقب رحيله عن برنامج زمالكاوى مع خالد الغندور قبل أن يقرر مجلس إدارة القناة بداية من يوليو المقبل تخصيص برنامج خاص لطارق يحي وشادي عيسى مناصفة لستة ايام .





وسيقدم برنامج زمالكاوى الثلاثى خالد الغندور وأحمد جمال وأحمد عفيفى .