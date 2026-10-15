الرهبان الفرنسيسكان بمصر يختتمون المجموعة الأولى من رياضتهم الروحية السنوية بدير درنكة بأسيوط

نظّم الرهبان الفرنسيسكان بمصر، المجموعة الأولى من رياضتهم الروحية السنوية، تحت عنوان "الكرازة، فعل إيمان وشهادة حياة"، مستلهمين شعار "هأنذا فأرسلني" (إش 6: 8)، وذلك خلال الفترة من الثاني عشر، وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، بدير السيدة العذراء مريم سيدة الانتقال للرهبان الفرنسيسكان، بدير درنكة، بأسيوط.

قاد تأملات الرياضة الروحية الأب حنّا كمال الفرنسيسكاني، في إطار من الصلاة، والتأمل، والتجدد الروحي، بما يدعم رسالة الرهبان في عيش دعوتهم وتقديم شهادة إيمانية حية من خلال خدمتهم، وكرازتهم.

شهدت الرياضة زيارة أخوية من الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب أنطونيو ماهر، رئيس دير سان چوزيف بالقاهرة، في تأكيد على روح الأخوّة والشركة بين الرهبان الفرنسيسكان بمصر.