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حوادث

ضبط شاب أطلق النار على زميله في طنطا لخلافات بينهما

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:23 ص
ضبط شاب أطلق النار
ضبط شاب أطلق النار علي زميله
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط  شاب أطلق النار علي زميله بفرد خرطوش صناعة محلية بدائرة مركز طنطا فأصابة بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بينهما وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان  اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد ورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول "مصطفي.د" ٢٨ سنه مقيم بقرية كفر الحما دائرة المركز جثة هامدة نتيجة طلق وتم تحويله لمشرحة المستشفي .

 كما توجه الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا والنقيب كريم سلامه معاون أول المباحث وتحت إشراف العقيد علي ابو زهرة مفتش المباحث الجنائية لمكان الواقعة.

بالفحص وسؤال اهليته اتهموا "محمد.ح.غ. د" ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته عليه مما أدي لإصابته والتى أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهما و تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد محلي الصنع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بها وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.
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