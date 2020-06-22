تحذير قوي.. لدغة حشرة منتشرة تشوه وجه وجسد طفلة

أطلقت أم تحذيرًا شديدا للوالدين بعد أن تعرضت ابنتها ذات الـ 4 سنوات ، للدغة مروعة ومميتة من قبل حشرة " البق " الموجودة بالحدائق وتنتشر بكثرة الفترة الحالية.





فقد شاركت الأم صورًا لابنتها ووجهها وعينيها متورمين، وذلك بعد احتكاكها بتلك الحشرة مباشرة، وكتبت الأم: "أشجعها دائمًا على الاستمتاع بالأشياء ولمس المخلوقات الصغيرة ولكن هذه اليرقة الصغيرة تسببت في رد فعل تحسسي هائل".









وكشفت الأم أن وجه ابنتها وشفتيها بدأت تتورم بعد وقت قصير من تعاملها مع اليرقة ، واصفة إياها بأنها مخيفة دموية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن "البريطانية.





اتصلت الأم بسيارة إسعاف حيث تم حقنها قبل نقلها إلى المستشفى، وكتبت: "أعطوها حقنة في سيارة الإسعاف واستجابت بشكل جيد، ولكن في الطريق تفاقم التورم لذلكور إدخالها المستشفى ووضعوها على المنشطات لبضعة أيام مخيفة".









وأوضح الأطباء في المستشفى أن الفتاة الصغيرة تتعامل مع البق منذ فترة طويلة، فقد تحتوي شعيرات البق على ثوميتوبوين ، وهي مادة يمكن أن تهيج الجلد ، الشعب الهوائية والعينين في كل من البشر والحيوانات.