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سيارات

رينو الفرنسية تشهد إنفراجة قريبة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو عملاق السيارات الفرنسية ان الشركة ستخرج من ازمتها قريبا وفقا لما قاله في الاجتماع السنوي  للمساهمين.

وقال لوكا أنه على علم بالتحديات التي تواجه قيادة الشركة وإن خطة توفير النفقات ستكون أول خطوة في عملية التحول بالإضافة إلى مشاريع التحالف مع الشركاء اليابانيين سيكون لها  الأولوية القصوى.

 واضاف أنه من المقرر ان يتولى المدير التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن مهام منصبه في الاول من يوليو المقبل وسط اضطرابات للشركة وهي تتصارع مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد موضحا أن الشركة قد حصلت على قرض من الحكومة الفرنسية مطلع الشهر الجاري بقيمة 5 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا.

يذكر أن أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم، عن إلغاء 15 ألف وظيفة حول العالم بينها 4600 في فرنسا فقط، لتوفير أكثر من 2 مليار يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة، بسبب ازمة فيروس كورونا التي ضربت العالم حيث ان رينو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي أعلنت في فبراير الماضي عن أول خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء كورونا في موقف حرج.

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