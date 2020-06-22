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سيارات

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:02 ص
قصة «مبارزة المراكب»..كيف
قصة «مبارزة المراكب»..كيف تطورت مسابقات السيارات
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منة الله عبد الحميد
لكل عصر أدواته ومسابقاته و وسائل الترفيه التابعة له، ولكن أكثر ما يهم الفرد هو البحث عن تاريخ أجداده القدماء والإطلاع على عالمهم الخاص لربط الماضي بالحاضر. 

و على مدار الأزمنة المختلفة لم تفشل المركبات أن تكون مصدرًا للبهجة أو السعادة وتنمية روح المنافسة والتسابق، ولكن لكل "شيخ طريقة" مثلما الدارج في المثل الشعبي. 

و هناك العديد من المسابقات التي كانت تقام قديمًا منذ أيام الفراعنة مثل مثلا "مبارزة المراكب" ولكن الآن تُسمى بـ "سباق السيارات". 

- سباق المراكب 

كانت رياضة "مبارزة المراكب" شائعة بين جميع طبقات الشعب المصري وكان يلتحق بها ويشارك فيها الصيادين بصورة كبيرة، شروطها كل فريق يقف على مركب وكل فرد من أفراد القارب بيده عصا طويلة.

وتتقابل المراكب ويقوم كل فريق بمحاولة إيقاع أفراد الفريق الآخر في النهر، والفائز من يتمكن من الإبقاء على موقعه على المراكب، وكانت تتم في نطاق الاحتفالات لإضفاء البهجة والسعادة، وتتطلب هذه الرياضة مجهودًا بدنيًا كبيرًا نظرًا لصعوبتها وتحتاج إلى التدريب بشكل مستمر. 

- سباق السيارات

مع التطور التكنولوجي بدأ الحال يتغير، وتم استبدال المراكب بالسيارات عالية الجودة للمشاركة في السباقات المختلفة في جميع أنحاء العالم وتتيح لمحبي السيارات الالتحاق بها للاستمتاع بقوانين اللعبة. 

فسباق السيارات الآن هو عبارة عن التحاق العديد من المتسابقين في مسابقة وانطلاقهم من خط البداية إلى النهاية، الفائز في السباق من يصل قبل الجميع، لم يكتف محبي السيارات بذلك بل قاموا بتحويل سباق السيارات إلى ألعاب فيديو يتم تداولها بينهم وبين بعض للترفيه والقضاء على الملل.
قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟
قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟
قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟
قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟
قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟
قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟
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