موجز السوشيال ميديا.. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل.. أحمد شوبير ينعي طفل أوس أوس

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بسبب هتعدي.. هاني شاكر يوجه رسالة لعدد من أطفال الأردن.. شاهد

نشر الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام فيديو لعدد من الأطفال بالأردن وهما يوجهون له رساله بعد طرح أغنية هتعدي.

أصيب بـ كورونا.. هاني رمزي ينعي نجم الكرة العراقية أحمد راضي

نعى الفنان هاني رمزي وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أحمد شوبير ينعي طفل أوس أوس

نعى الكابتن أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وفاة ابن الفنان محمد أسامة الشهير بـ اوس اوس.



إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل ورد صادم من أحد متابعيها

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزاله التمثيل بعد تقديم عدد من الأعمال الدرامية ليست بالكثير.