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مرأة

ضرورية للنمو.. ماذا يحدث للطفل عند تناول الفصوليا البيضاء؟

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:59 ص
الفصوليا البيضاء
الفصوليا البيضاء
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هاجر هانئ
الفاصوليا البيضاء من البقوليات التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتميز بإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية و الفيتامينات  الضرورية لنمو وبالأخص صحة الأطفال .

قال الدكتور عبدالله الحبيشي، استشارى الأطفال، أن الفاصوليا البيضاء تعتبر من الأغذية المهمة جدا للطفل، لأنها تحتوي على مادة molybdenum وهي غير موجودة بكميات كثيرة في الجسم.

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وأضاف عبدالله الحبيشي أن  تدخل molybdenum في تكوين أعصاب الدماغ و تساعد فى التخلص من المواد السامة بالجسم ، فهى توجد بكمية كبيرة في الفاصوليا البيضاء.

تابع: كل كأس واحد من الفاصوليا  البيضاء تحتوي على حاجة الطفل كاملة لهذه المادة في ذلك اليوم وأكثر ، تستطيع اعطاءها لطفلك  بعد عمر سته أشهر، فهى وجبة هامة ومغذية ومفيدة للصغار.

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