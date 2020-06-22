ضرورية للنمو.. ماذا يحدث للطفل عند تناول الفصوليا البيضاء؟

الفاصوليا البيضاء من البقوليات التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتميز بإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لنمو و بالأخص صحة الأطفال .





قال الدكتور عبدالله الحبيشي، استشارى الأطفال، أن الفاصوليا البيضاء تعتبر من الأغذية المهمة جدا للطفل، لأنها تحتوي على مادة molybdenum وهي غير موجودة بكميات كثيرة في الجسم.





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وأضاف عبدالله الحبيشي أن تدخل molybdenum في تكوين أعصاب الدماغ و تساعد فى التخلص من المواد السامة بالجسم ، فهى توجد بكمية كبيرة في الفاصوليا البيضاء





تابع: كل كأس واحد من الفاصوليا البيضاء تحتوي على حاجة الطفل كاملة لهذه المادة في ذلك اليوم وأكثر ، تستطيع اعطاءها لطفلك بعد عمر سته أشهر، فهى وجبة هامة ومغذية ومفيدة للصغار.



