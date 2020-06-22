سكرتير البحيرة يتابع ميدانيا سير امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد دمنهور

سادت حالة من الهدوء امام وداخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيام الامتحانات للقسم الأدبي حيث يؤدى 10 آلاف طالب وطالبة بالثانوية الازهرية الامتحانات من خلال 860 لجنة رئيسية وفرعية





ويؤدي اليوم الإثنين طلاب القسم الأدبي أول أيام الإمتحانات في مادة الفقه بعدما أدى أمس الأحد طلاب القسم العلمي الامتحان في نفس المادة.





وشهدت اللجان إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حيث تم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول وتعقيم الطلاب والطالبات وتسليمهم كمامات لمواجهة فيروس كورونا









وخضع الطلاب للتفتيش الذاتى للبحث عن أي هواتف محمولة أو أى متعلقات للاستعانة بها فى الغش وذلك فى إطار إتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة الغش الفردى والجماعى.





وتابع المهندس حازم الأشمونى - سكرتير عام المحافظة يرافقه فضيلة الشيخ محمد مزروعة - رئيس الإدارة المركزية بمنطقة البحيرة الأزهرية سير الامتحانات بمعهد دمنهور الثانوى بنين ومعهد الفتيات دمنهور الأزهري والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وتنظيم دخول الطلاب.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه برفع درجة الاستعداد والإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .







