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برلمان

برلمانى: بيان الخارجية عن المجلس الرئاسي الليبى رسالة بأن مصر قوية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:06 م
النائب حمادة القسط
النائب حمادة القسط
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معتز الخصوصى

قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن بيان وزارة الخارجية بشأن المجلس الرئاسى الليبى يحمل رسالة مفادها أن مصر قوية وجاهزة وأنها ليس لديها تردد وصبرها نفذ نتيجة لإستنفاذ الوسائل الدبلوماسية ، كما أنه ليس عن ضعف ولكنه رسالة من تسول له نفسه أن مصر ضعيفة.

وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن  الرسالة وصلت ، ورد الفعل ظهر فى وسائل الإعلام التركى والخارجية التركية والرئاسة التركية ، مؤكدا أن مصر لن تتردد فى ردع كل من تسول له نفسه أن يتمادى.

كما أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن بيان وزارة الخارجية يعتبر أيضا رسالة قوية ليس للشأن الليبى فقط ولكن للشأن الأثيوبى و القطرى.

وتابع: وسائل الإعلام الروسي تحدثت عن أن مصر تمتلك من الأسلحة التى لايعلمها الجميع ، مشيرا إلى أننا إذا كنا مصنفين فى الترتيب العاشر بالنسبة للجيوش الأقوى على مستوى العالم ، فإن المقاتل المصرى فى المرتبة الأولى والتى لا يضاهيها أى مقاتل فى العالم ، كما أن العبرة بأن جيشنا يدافع عن عقيدة راسخة ، ويقاتل من أجل الدفاع عن مصر.

وكانت قد عبرت وزارة الخارجية عبر مصدر رسمي مسئول، عن رفضها بيان المجلس الرئاسي في طرابلس الصادر اليوم، الأحد، والذي يسعى  للاستقواء على سائر الليبيين؛ استنادًا إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الليبيين، بل يضع ثرواته نصب عينيه.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية، ويعاني حاليًا من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين.

وتابع "هذا المجلس يدعم تنظيمات مُتطرفة إرهابية وينُم موقفه عن استعداد لإهدار الفرصة مجددًا لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق".

وقال المصدر الرسمي "مُعدّي بيان المجلس الرئاسي الصادر اليوم عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، فمصر تُظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي". 

وأشار المصدر، إلى أن مصر تُشجع الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمُتطرفين، يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويؤمن مستقبل أجيالها القادمة.

وكان ذلك في وقت تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي، وهو الأمر البيّن والواضح في صياغة البيان الصادر اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا كان مرتقبًا كأول تعليق رسمي من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بشأن الأزمة في ليبيا. 

وافتتح المسماري المؤتمر بإعلان عام جاءً استكمالًا لتحذير الرئيس السيسي للميليشيات الإرهابية بأن مدينة سرت "خط أحمر"، حيث أعلن المسماري أن القيادة العامة فرضت حظرًا جويًا في محيط سرت بطول 200 كيلومتر.

وأوضح المسماري أن "منطقة حظر التجول تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، وسنتعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي التي فرضها الجيش الوطني الليبي، كما  منعنا تداول أي معلومات تتعلق بتحركات القوات المسلحة".

وأضاف "المعركة ضد الإرهاب هي معركة تتعدى حدودنا، وتركيا تهدف إلى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي، ونثمن الموقف المصري الداعم لنا والمبنى  على أن معركتنا هي معركة قومية".

وأعلن مشايخ وأعيان  قبيلة المجابرة في  ليبيا ومصر ،  تأييدهم بما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  بأن أمن ليبيا هو امن مصر ، وأن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر.

واعتبروا  أن   " إعلان القاهرة " هي الخيار الأمثل لحل المشكلة الليبية وذلك عن طريق الأمم المتحدة .

ودعا البيان الجامعة العربية اتخاذ كل مايلزم  لوقف التدخل التركي في كل من ليبيا وسوريا والعراق لأن ما  تقوم به تركيا هو إعلان حرب على الأمة العربية .

كما طالب البيان دول الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي ان تقف صفا واحدا في سبيل وقف المد الإخواني الذي أصبح يستشري في الشمال والجنوب الإفريقي. 

وأكد البيان ان مجلس مشايخ وأعيان قبيلة المكابرة في كل ربوع ليبيا ومصر يتابع باهتمام كبير ما يدور على أرض الوطن وما تتعرض له ليبيا من قبل الاخوان المسلمين .

وأكدوا أن قلوبهم تنزف لما يتعرض له الوطن من خيانة عظمى  وفي الوقت الذي تضمد فيه الجراح ، لاح في الأفق شعاع مصر الكنانة ،الذي  يؤكد بأنه في العرين أسد ، فليبيا جزء من مصر وأمنها أمن مصر ، وذلك على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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